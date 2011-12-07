В Татарстане в этом году построят три медицинских стационара

О том, что получилось улучшить в медицине с начала года, на минувшей неделе рассказали эксперты на заседании Общественного совета при Минздраве РТ. Там же прошло общественное обсуждение результатов реализации публично сформированных целей и задач ведомства.

Изначально по итогам голосования приоритетными были выбраны несколько целей: снизить уровень смертности от новообразований, увеличить долю новых или отремонтированных объектов здравоохранения (больниц), повысить укомплектованность поликлиник врачами, сделать более доступными УЗИ-диагностику и электронную запись к специалистам.

Борьба с новообразованиями начинается с диагностики

Несмотря на непредвиденную атаку COVID-19, за первые 5 месяцев года смертность населения от новообразований, в том числе злокачественных, по сравнению с тем же периодом прошлого года снизилась на 2,5%. Вероятно, во многом это заслуга своевременной диагностики. Цитологическое исследование на выявление патологии шейки матки и маммологическое обследование за полгода прошли более 248,5 тысячи жительниц Татарстана. А ежегодный скрининг органов грудной клетки выполнен для 920 пациентов из групп риска. Всего в Татарстане за I полугодие 2020 года выявлено более 7250 случаев злокачественных новообразований, в 61% случаев - на ранней стадии.

Про УЗИ и электронную запись к врачам

Главное достижение, о котором было доложено на слушаниях, - срок ожидания УЗИ-исследования при плановом обращении пациентов в первом квартале 2020 года не превышает 14 дней. Таким образом, выполнена еще одна задача: увеличить доступность использования аппаратуры для УЗИ, сократив сроки ожидания планового обследования. Дальше - больше. Планируется закупить 43 новых аппарата для 28 больниц. За первое полугодие парк медицинской техники уже пополнился 34 ультразвуковыми приборами - плюсом к 728 уже имеющимся в госучреждениях здравоохранения. Еще 9 закупят во втором полугодии.

Что касается электронной записи на прием к специалистам, согласно представленным на слушаниях данным, 80% всех записей татарстанцы сделали удаленно с терминалов поликлиник или в режиме онлайн.

Больницы строятся, ремонт ведется

Как стало известно на слушаниях, к осени в республике будет больше медицинских стационаров. Так, к 15 августа запланировано завершение строительства инфекционной больницы в Казани (4 этажа, 232 койки, лабораторный корпус). 1 сентября планируется сдать хирургический корпус здания Альметьевской детской городской больницы с перинатальным центром, к ноябрю - филиал Республиканского клинического онкологического диспансера в Набережных Челнах. Всего по итогам 2020 года в республике появятся 3 новых объекта здравоохранения, капитально отремонтируют 9. Начато строительство 6-этажного здания Центра детской онкологии, гематологии и хирургии на базе ДРКБ. Завершение работ датировано ноябрем 2021 года.

Требуются врачи

А вот с кадрами по-прежнему ситуация непростая. По оперативным данным на 1 июля, поликлиники укомплектованы врачами только на 84%, не хватает 1276 докторов. С другой стороны, как отметила начальник медицинского образования и аттестации Минздрава РТ Алсу Залялова, даже в неблагоприятных условиях COVID-19 удается сохранять этот показатель на неизменном уровне.

Поддержать медиков пытаются разными способами, например грантами на улучшение жилищных условий (квартира по социальной ипотеке в районе, куда трудоустраивается врач). Действуют программы по предоставлению единовременных компенсационных выплат «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Молодым специалистам предоставляется ежемесячная надбавка на период первых трех лет непрерывной работы и единовременная компенсация на хозяйственное обустройство. Также существует программа предоставления жилья «Социальная ипотека» по квоте Минздрава РТ. Производится целевой набор на обучение в вузы с последующей обязательной отработкой выпускниками 5 лет в первичном звене, то есть в поликлиниках.