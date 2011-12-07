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В Татарстане отремонтируют еще больше школ

Число отремонтированных образовательных учреждений в РТ в 2018-м году будет составлять 112.
Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минстроя РТ. В Татарстане с 2012 года реализуется программа капремонта детских садов и школ, срок эксплуатации которых превышает 30 лет. «За 6 лет реализации программы отремонтировано всего 926 образовательных учреждений. Из них – 704 муниципальных, 49 коррекционных школ и 173 детских садов. Общий объем финансирования составил 15,05 млрд рублей», – отметили в пресс-службе министерства.В этом году в Татарстане отремонтировали 28 школ и 73 детских сада. Сейчас работы ведутся на 21 объекте дошкольного образования.
КВ
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