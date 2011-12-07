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В Нижнекамске залили бетон под фундамент новой мечети, строящейся на пожертвования

Новая мечеть рассчитана на 400 человек.

В Нижнекамске залили бетон под фундамент здания новой мечети, строящейся на пожертвования граждан. Об этом сообщила пресс-служба Соборной мечети города.

Строительство ведется в микрорайоне 35а. Мечеть будет без куполов, ступеней и забора. Храм вместит в себя 400 человек. Здесь организуют общественное пространство, в котором новые технологии соединятся с канонами ислама.

Возведение мечети планируют завершить к маю 2022 года. Желающие помочь строительству могут опустить садака в специальную урну в Соборной мечети.

КВ
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