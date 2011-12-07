Проконсультироваться по всем вопросам сельского хозяйства можно в колл-центре Минсельхозпрода РТ

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан продолжает работу телефон единой горячей линии 8-800-444-16-70. С момента его запуска (в апреле текущего года) специалисты министерства ответили на 432 звонка. Большую часть обратившихся (43%) интересовали меры государственной поддержки сельхозпроизводителей и фермеров. Также актуальными оказались жилищные вопросы, возможности трудоустройства на сельхозпредприятиях и справочная информация различного характера об агропромышленной отрасли.

Горячая линия Минсельхозпрода РТ продолжает свою работу и предназначена, как для граждан, так и для сельхозпроизводителей. По указанному телефону можно проконсультироваться по вопросам животноводства, растениеводства, агрострахования, приобретения сельхозтехники, цифровизации АПК, мерам государственной поддержки, субсидиям, целевом обучении, приобретению жилья на льготных условиях и др., а также оставить свои жалобы, предложения.

Телефон работает в соответствии с графиком работы Минсельхозпрода РТ с 8.00 до 17.00 с понедельника по четверг и с 8.00 до 15.45 в пятницу.

Просим обратить внимание, что в целях улучшения работы колл-центра и анализа наиболее актуальных вопросов, все разговоры записываются, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.