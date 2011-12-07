В Татарстане на следующей неделе придет бабье лето

В Татарстане на следующей неделе ожидается приход бабьего лета, сообщил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

По его словам, явление будет коротким, длительностью всего лишь несколько дней. В республике будет солнечная погода, без осадков.

Самая высокая дневная температура будет в четверг- 12 градусов выше нуля. В ночь со среды на четверг температура составит +3 градуса.