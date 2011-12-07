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В Татарстане на следующей неделе придет бабье лето

Профессор КФУ спрогнозировал явление, которое будет длится всего несколько дней.

В Татарстане на следующей неделе ожидается приход бабьего лета, сообщил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев. 

По его словам, явление будет коротким, длительностью всего лишь несколько дней. В республике будет солнечная погода, без осадков. 

Самая высокая дневная температура будет в четверг- 12 градусов выше нуля. В ночь со среды на четверг температура составит +3 градуса. 

КВ
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