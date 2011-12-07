С 26 апреля в Татарстане будет установлен особый противопожарный режим

В связи с повышением уровня пожарной опасности в весенне-летний период, Кабинет Министров РТ постановил: установить с 26 апреля по 16 мая 2021 года на территории Республики Татарстан особый противопожарный режим с 26 апреля по 16 мая.

В этот период запрещено разводить костры и использовать огонь на открытой территории. Кроме того, в период с 26 апреля по 16 мая запрещен запуск пиротехники и китайских фонариков.

Отметим, что с начала весны в Татарстане выявили 82 виновных в поджоге сухой травы. На нарушителей уже были составлены протоколы, им грозит административная ответственность.