В СИЗО Татарстана в голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие 180 человек

В следственных изоляторах Татарстана в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие 180 человек. Всего в СИЗО республики содержатся 360 человек, сообщила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

«В четырех следственных изоляторах Татарстана размещены избирательные участки: в Казани, Бугульме, Мензелинске и Чистополе. Все подготовлено, чтобы люди смогли воспользоваться своим избирательным правом. В следственных изоляторах сейчас находятся более 360 человек, уже проголосовали более 180 человек», — рассказала Сабурская.

Она также уточнила, что каждый голосующий получил набор средств индивидуальной защиты и ручку. Помещения регулярно обрабатываются антисептиками.

Правом проголосовать смогут воспользоваться и 237 человек, в данный момент находящихся под домашним арестом. Им нужно подать заявление в УИК по месту жительства, отметила Сабурская.