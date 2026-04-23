На турслет «Больше, чем путешествие» отберут 500 участников со всей России

С 19 по 23 августа в Смоленской области на базе экоцентра «Бакланово» пройдет Всероссийский студенческий туристский слет «Больше, чем путешествие». Организаторы ждут как опытных походников, так и новичков. Конкурсный отбор пройдут 500 человек.

Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» совместно с Движением Первых и программой Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Их разделят на две категории: «Продвинутые» (с опытом походов) и «Новички». В программе — радиальные выходы, мастер-классы от инструкторов, готовка на костре, спортивные соревнования и Всероссийские походные игры.

Гендиректор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина подчеркнула, что слет даст возможность молодежи погрузиться в походную культуру, найти единомышленников и насладиться природой. Председатель правления Движения Первых Артур Орлов добавил, что походы стали важным образовательным инструментом, помогающим преодолевать трудности и работать в команде.

Заявки принимаются до 31 мая на официальном сайте. После регистрации кандидатам нужно будет пройти тест, определяющий уровень подготовки и роль в походе. В подготовке слета также участвуют Минобрнауки России и правительство Смоленской области.