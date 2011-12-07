Благоустройством дворов в Челнах займутся молодые архитекторы

В Набережных Челнах в рамках республиканской программы началась разработка проектов по благоустройству дворов. Всего между четырьмя организациями поделили 205 площадок. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Возглавлять группы молодых архитекторов, которые займутся благоустройством челнинских дворов будут: Равиль Сафиуллин, Малика Шамсиева, Василь Набиуллин, Николай Сарапулов.

Сафиуллин пояснил, что архитекторы работают только в рамках бюджета: 70% уйдет на замену дорожного покрытия, 15-20% на сети и освещение, и только 10-15% остается «на всю красоту» - на скамейки, новое оборудование для игровых площадок и прочее. Решение по изменениям будет принимать каждый двор самостоятельно.

Также в рамках реализации программы архитекторы прошли обучающий семинар. На нем все пришли к единогласному решению, что машины со дворов нужно будет убрать.

«Да, это будет непопулярная мера, но без этого никуда. Сколько бы ни выделяли земли под парковки, все равно мест хватать не будет», - рассуждает Равиль Сафиуллин.

Архитекторы нацелены перенять опыт от европейцев и привить культуру пользования общественным транспортом и велосипедами.

К 15 марта специалисты должны представить свои варианты благоустройства. Далее предстоит обсуждение с жителями. А к 15 мая должен быть готов окончательный проект.