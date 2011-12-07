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В России появились сайты-двойники «стопкоронавирус.рф», управляемые мошенниками

Сайты используют такую же символику и айдентику, как и оригинальный сайт.

В сети появились сайты-двойники стопкоронавирус.рф, управляемые мошенниками. На сайте размещены ответы на вопросы для пользователей, а также региональная статистика заболеваний, которая официально не подтверждена.

Сообщается, что лжесайты используют такую же символику и айдентику, как и официальный портал.

В АНО «Национальные приоритеты», являющемся разработчиком портала стопкоронавирус.рф заявили, что по поводу неофициальных сайтов будет подано обращение в Роскомнадзор, и призывают россиян и СМИ быть предельно внимательными.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Татарстане от коронавируса привились 502,6 тысяч жителей республики.

КВ
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