Программа «Наш двор» запускает открытый конкурс модераторов во дворах

Команда Президентской программы «Наш двор в поиске активных людей, готовых стать модераторами встреч во дворах, рассказали в пресс-службе фонд «Институт развития городов РТ».

Модератор возьмет на себя роль специалиста, который будет направлять диалог, вовлекать участников в обсуждение и подводить итог встречи. Участие в программе продлится несколько месяцев: с августа по декабрь 2021 г.

В рамках программы будет организована школа модераторов. Будущие специалисты познакомятся со стандартами работы на конкретных кейсах благоустройства дворов во время обучения. Спикеры школы поделятся базовыми навыками эффективной коммуникации и разберут примеры взаимодействия с жителями, опираясь на опыт предыдущих лет.

После отбора будущие модераторы примут участие в масштабной программе, благодаря которой они улучшат навыки коммуникации и поддержат эффективный диалог между жителями и инициативной группой программы. Общая работа кандидатов и команды «Нашего двора» поможет улучшить дворовую территорию и повысит качество жизни в районе, а, значит, и в городе. Также участники получат практический опыт работы с администрациями муниципальных образований.

Для участия в отборе кандидатов необходимо заполнить анкету программы «Наш двор» по ссылке.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Президент Татарстана Рустам Минниханов. За 5 лет в Татарстане будут благоустроены 6923 двора — это придомовые территории всех многоквартирных домов республики, построенных до 2014 года, где асфальт был в плохом либо удовлетворительном состоянии и ранее не обновлялся по другим программам ремонта дорожных покрытий, реализуемых в республике.

В каждом дворе за три дня до начала строительных работ устанавливается паспорт объекта с финальным планом благоустройства. По нему жители могут контролировать ход работ во дворе. Сообщения принимаются по номеру горячей линии программы 8 (800) 27-5-2020, на сайте dvor.tatar, на страницах в социальных сетях Инстаграм и Вконтакте. По номеру WhatsApp +7 (939) 302-2020 можно также направить фото и видео работ в своем дворе.