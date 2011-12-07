В Татарстане зарегистрировано 84 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане еще 84 человека заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба минздрава РТ.

«36 человек госпитализированы, 48 получают лечение на дому», — отмечается в сообщении ведомства.

Большей части заболевших — от 30 до 50 лет (21 человек), семь человек — из возрастной категории от 80 до 90 лет, четверым — нет 18 лет.

В Казани выявлено больше всего новых случаев COVID-19 — 55, на втором месте — Тукаевский район (четверо заболевших).

Всего, по данным на 30 января, в Татарстане коронавирус был обнаружен у 15 959 человек, 12 430 из них — выздоровели (+99 за сутки).