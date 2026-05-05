Татарстанцев зовут поучаствовать в акции «Сад – Связь поколений»

В День пионерии, 19 мая, по всей России пройдет всероссийская акция «Сад – Связь поколений». Присоединиться к ней приглашают и жителей Татарстана, сообщили в пресс-службе республиканского Министерства по делам молодежи.

Организатором мероприятия выступает Фонд содействия реализации социальных проектов «БЛАГОВЕСТ». В городах и селах участники высадят молодые деревья — в основном яблони. Эти насаждения станут символами преемственности, памяти и неразрывной связи между разными поколениями.

Инициативу поддерживают Координационный совет при Общественной палате РФ, а также федеральные министерства — просвещения, науки и высшего образования, культуры, спорта, плюс ветеранские и молодежные объединения.

С каждым годом география акции ширится: к ней подключаются все новые регионы, учебные заведения, молодежные организации, семьи и просто неравнодушные граждане.

Принять участие приглашают молодежные объединения, школы, вузы, волонтеров и всех, кто хочет внести свой вклад в озеленение территорий и укрепление связей между поколениями.