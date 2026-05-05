Татарстанцев зовут поучаствовать в акции «Сад – Связь поколений»

news_top_970_100
Республика
5 мая 2026  15:44

В День пионерии, 19 мая, по всей России пройдет всероссийская акция «Сад – Связь поколений». Присоединиться к ней приглашают и жителей Татарстана, сообщили в пресс-службе республиканского Министерства по делам молодежи.

Организатором мероприятия выступает Фонд содействия реализации социальных проектов «БЛАГОВЕСТ». В городах и селах участники высадят молодые деревья — в основном яблони. Эти насаждения станут символами преемственности, памяти и неразрывной связи между разными поколениями.

Инициативу поддерживают Координационный совет при Общественной палате РФ, а также федеральные министерства — просвещения, науки и высшего образования, культуры, спорта, плюс ветеранские и молодежные объединения.

С каждым годом география акции ширится: к ней подключаются все новые регионы, учебные заведения, молодежные организации, семьи и просто неравнодушные граждане.

Принять участие приглашают молодежные объединения, школы, вузы, волонтеров и всех, кто хочет внести свой вклад в озеленение территорий и укрепление связей между поколениями.

news_right_column_240_400
Новости
На строительство первого участка второй линии метро в Казани дополнительно выделили 1,5 млрд рублей
В Татарстане расширили сеть речных пассажирских маршрутов
Жителей Татарстана предупредили о сильном ветре и грозе 5 и 6 мая
В мае в Татарстане проведут пять прямых линий по социальным вопросам
Проект «Многодетная Россия» перейдет к практической поддержке семей
В Казани при столкновении с Largus погиб мотоциклист
УНИКС в полуфинале!
Татарстанцев зовут поучаствовать в акции «Сад – Связь поколений»