Школьники из Татарстана и ЛНР встретятся на «Кубке Победы» в Казани

6 мая на казанском стадионе «Динамо» пройдёт военно-спортивный форум «Кубок Победы», приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участниками станут учащиеся специализированных классов Татарстана и Луганской Народной Республики.

В программе — легкоатлетические забеги и соревнования по прикладным видам спорта. Последние включают три этапа: комбинированную эстафету 4 по 200 метров, силовое многоборье и норматив по сборке-разборке автомата Калашникова.

Ветераны динамовского движения вместе с юными спортсменами возложат цветы к Вечному огню в парке Горького. Затем делегация отправится в Музей истории «Динамо» РТ, где участники почтят минутой молчания память ветеранов войны и прославленных спортсменов-динамовцев.

Старт мероприятия — в 9:00.