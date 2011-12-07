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Детский сад в Рыбно-Слободском районе введут в эксплуатацию до конца года

Дошкольное учреждение рассчитано на 50 детей.

В Рыбно-Слободском районе Татарстана в селе Биектау завершается строительство детского сада, сообщает инспекция Госстройнадзора РТ.

Сотрудники ведомства проведут итоговую проверку на соответствие выполненных строительно-монтажных работ проектной документации. Особое внимание будет обращено на испытание автоматической системы противопожарной безопасности и соблюдению требований санитарных норм.

Новый детский сад рассчитан на 50 воспитанников. В здании есть игровые и спальные комнаты, буфет, физкультурный и музыкальные залы. На улице разместили игровую площадку.

В Госстройнадзоре РТ отметили, что строительство детского сада финансируется из федерального бюджета. 

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