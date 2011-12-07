Профессор КФУ: Февраль будет теплым

Профессор КФУ Юрий Переведенцев поведал о прогнозе погоды на ближайший месяц. Среднемесячная температура февраля в Казани будет выше нормы на 8-10 градусов, передает пресс-служба вуза.

Заведующий кафедрой метеорологии сообщил, что характер погоды в республике будет неустойчивым, в республике ожидаются теплые атмосферные фронты.

Так, в эти выходные в столице РТ прогнозируется облачность, возможен небольшой кратковременный снег. Температура воздуха 1 февраля составит от -6 до -1 градуса. На следующий день температура воздуха будет колебаться от -7 градусов до -3 градусов.

Отмечается, что в уходящем месяце в Казани выпала почти двухмесячная норма осадков – высота снежного покрова 56 см. Под воздействием оттепели она уменьшилась на 10 см.



