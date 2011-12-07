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На мосте через Свиягу началось строительство надземных переходов

Переходы будут построены на трассе М-7 у поселков Исаково и Гаврилково.

Строительство надземных пешеходных переходов стартовало на участке будущего моста через Свиягу в Татарстане, говорится в сообщении пресс-службы «Волго-Вятскуправдора».

Будущие переходы возводятся на участках трассы М-7 754+598 км у поселка Исаково и 760+306 км у поселка Гаврилково. На сегодняшний день было выполнено устройство буронабивных свай.

Пешеходные переходы оснастят перилами, отдельными входами и пандусами для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья. Также у переходов буду установлены автобусные остановки.

КВ
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