На мосте через Свиягу началось строительство надземных переходов

Строительство надземных пешеходных переходов стартовало на участке будущего моста через Свиягу в Татарстане, говорится в сообщении пресс-службы «Волго-Вятскуправдора».

Будущие переходы возводятся на участках трассы М-7 754+598 км у поселка Исаково и 760+306 км у поселка Гаврилково. На сегодняшний день было выполнено устройство буронабивных свай.

Пешеходные переходы оснастят перилами, отдельными входами и пандусами для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья. Также у переходов буду установлены автобусные остановки.