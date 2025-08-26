На 92-м году жизни скончался Почетный гражданин Казани Урал Закиров

26 августа 2025  08:33

Вчера, 25 августа, на 92-м году жизни скончался выдающийся ученый и инженер Урал Закиров, стоявший у истоков отечественной космонавтики, сообщает мэрия города. Доктор физико-математических наук, почетный гражданин Казани внес вклад в проектирование первого пилотируемого спутника и космического корабля «Восток», на котором Юрий Гагарин совершил исторический полет.

Выпускник Высшего инженерно-авиационного училища ВВС им. Ворошилова и МГУ, Закиров работал в конструкторском бюро Сергея Королева (1965-1971), где участвовал в ключевых проектах становления советской космической программы. До 2009 года он являлся ведущим научным сотрудником Института механики и машиностроения КазНЦ РАН.

Мэрия Казани выразила глубокие соболезнования родным и близким ученого, отметив его роль в подготовке новых поколений специалистов для аэрокосмической отрасли. Закиров был удостоен Благодарственного письма первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева и почетной грамоты Казанского научного центра РАН.

