На 99-м году жизни скончался ветеран ВОВ Хази Гатауллин

Ветеран ушел из жизни на 99-м году. Об этом сообщила мэрия Казани. Хази Миннахметович родился в 1927 году в деревне Ново-Ермаково Куйбышевской области. До войны трудился в колхозе, а в 1944 году был призван в армию. Участвовал в ключевых военных операциях и был удостоен государственных наград.

После войны Гатауллин окончил Ульяновское военное училище связи и переехал в Казань, где долгие годы работал заместителем военкома в Бауманском районе. Даже выйдя на пенсию, он продолжал активную общественную деятельность. В мэрии отметили, что его жизненный путь – пример истинного патриотизма и служения Родине.