На «Алтын минбаре» башкирские кинематографисты представят 8 историй о любви

8 сентября в кинозале Культурно-досугового комплекса им. В.И. Ленина зрителям представят 8 киноновелл о главном чувстве – любви. События всех киноисторий разворачиваются на фоне разных районов города Уфа, создавая его многоликий и многонациональный облик.

Автор и художественный руководитель проект - российский кинорежиссер, продюсер, сценарист, уроженец Республики Башкортостан Айнур Аскаров.

Одной из уникальных черт альманаха является то, что все новеллы сняты разными режиссерами – талантливыми представителями Республики Башкортостан. В ролях ведущие актеры театров Уфы, а также приглашенные звезды. Отметим, что «Лето.Город.Любовь.» был участником 47 Московского Международного кинофестиваля. Альманах стал настоящим триумфатором второго Кинофестиваля зрительских симпатий «Каракуз фильм», прошедшего этим летом в Альметьевске. «Лето.Город.Любовь.» завоевал Гран-при фестиваля, а также получил специальные призы от партнеров «Каракуз фильм».

Вход на показ фильма свободный, но необходима предварительная регистрация.