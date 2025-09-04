На «Алтын минбаре» башкирские кинематографисты представят 8 историй о любви

В рамках Казанского кинорынка XXI Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар» состоится премьера альманаха «Лето.Город.Любовь.», снятого кинематографистами Башкирии.

news_top_970_100
Город
4 сентября 2025  11:22
Автор:
Ольга Иванычева

8 сентября в кинозале Культурно-досугового комплекса им. В.И. Ленина зрителям представят 8 киноновелл о главном чувстве – любви. События всех киноисторий разворачиваются на фоне разных районов города Уфа, создавая его многоликий и многонациональный облик.

Автор и художественный руководитель проект - российский кинорежиссер, продюсер, сценарист, уроженец Республики Башкортостан Айнур Аскаров.

Одной из уникальных черт альманаха является то, что все новеллы сняты разными режиссерами – талантливыми представителями Республики Башкортостан. В ролях ведущие актеры театров Уфы, а также приглашенные звезды. Отметим, что «Лето.Город.Любовь.» был участником 47 Московского Международного кинофестиваля. Альманах стал настоящим триумфатором второго Кинофестиваля зрительских симпатий «Каракуз фильм», прошедшего этим летом в Альметьевске. «Лето.Город.Любовь.» завоевал Гран-при фестиваля, а также получил специальные призы от партнеров «Каракуз фильм».

Вход на показ фильма свободный, но необходима предварительная регистрация.

news_right_column_240_400
Новости
Яблоко - кладезь витаминов и минералов
Яблоко - кладезь витаминов и минералов
«Дорогой, тебе «гангрену» или «рак горла»?»
Мирлинд Даку вошел в пятерку лучших бомбардиров «Рубина»
Мирлинд Даку вошел в пятерку лучших бомбардиров «Рубина»
В Казани прошла модернизация 12 школьных столовых
Более 600 казанцев воспользовались мобильными пунктами вакцинации у метро за первый день
Чем сложнее времена, тем важнее милосердие
Чем сложнее времена, тем важнее милосердие
Как изменится жизнь россиян в сентябре?
Как изменится жизнь россиян в сентябре?
На «Алтын минбаре» башкирские кинематографисты представят 8 историй о любви