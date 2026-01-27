На автодороге Алексеевское - Альметьевск введено временное ограничение движения

В связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями с 15:45 введено временное ограничение движения для всех видов транспорта на автодороге Алексеевское - Альметьевск, сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции РТ. Мера принята в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий.

Госавтоинспекция рекомендует водителям без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов и по возможности отказаться от использования личного транспорта.

В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге за помощью можно обратиться по телефону 8 (843) 533-38-88.