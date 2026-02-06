На «Бирже ЦТС» в Татарстане в 2025 году объём закупок для дорожной отрасли превысил 9 млрд рублей

За 2025 год на специализированной торговой площадке «Биржа ЦТС», используемой для государственных и корпоративных закупок в дорожно-транспортной отрасли Татарстана, зарегистрировались 142 организации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Среди новых участников — 54 подрядные компании, 24 недропользователя и 64 поставщика. Растущее число зарегистрированных организаций свидетельствует о повышении доверия к электронной площадке и расширении её пользовательской базы.

По итогам года через биржу было заключено 939 сделок. Общий финансовый объём контрактов достиг 9,15 миллиарда рублей, что на 10,3% превысило плановый показатель (8,3 млрд руб.), установленный на 2025 год.

Основными закупаемыми товарами традиционно остаются нерудные строительные материалы для дорожного строительства: песок, песчано-гравийные смеси и, в особенности, щебень. Как отмечают в министерстве, стабильно высокий спрос на эти базовые материалы подтверждает своевременную реализацию запланированных в республике инфраструктурных проектов.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Лилия Сафиуллина отметила ключевые преимущества работы через электронную площадку. «Проведение закупок через "Биржу ЦТС" повышает прозрачность торгов, упрощает процедуры и способствует формированию справедливых, конкурентных рыночных цен. Всё это является действенной мерой для профилактики коррупционных рисков», — подчеркнула она.