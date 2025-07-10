На должность Раиса Татарстана претендуют четыре кандидата

На очередном брифинге в информационном центре «Точка выбора», что расположен рядом с экстрим-парком «Урам», председатель Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев рассказал журналистам о текущей ситуации с выборами Раиса республики и муниципальных депутатов.

Так, в настоящее время проходит этап выдвижения кандидатов. На момент подписания номера в печать на должность Раиса РТ претендуют четыре кандидата от четырех политических партий соответственно: Руслан Юсупов от ЛДПР, Рустам Минниханов от «Единой России», Хафиз Миргалимов от КПРФ и Виталий Смирнов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Глава ЦИК уточнил, что при выборе главы республики самовыдвижения нет, выдвигать кандидатов могут только зарегистрированные партии.

Поначалу только два кандидата - это Юсупов и Минниханов - представили документы в ЦИК РТ. Спустя пару дней к ним добавился Миргалимов. А вчера документы подал и последний кандидат - Смирнов. Далее предусмотрена процедура регистрации кандидатов. Почему это важно? Только зарегистрированный кандидат может проводить агитационные мероприятия.

Кондратьев напомнил, что в тот же день, 14 сентября, пройдут и дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Мелекесскому округу, а также выборы 7531 муниципального депутата. Пока по всему Татарстану на муниципальных выборах выдвинулись более 620 кандидатов. По данным на 8 июля, от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 12 кандидатов, от партии «Единая Россия» - 207, а также 407 самовыдвиженцев, передает ИА «Татар-информ».

Андрей Кондратьев отметил, что уже стартовал конкурс «Всей семьей на выборы», так полюбившийся татарстанским избирателям. В этом году новшество: в нем могут принять участие не только многодетные семьи, но и любые другие. Нужно только снять одноминутный ролик с рассказом о своей семье и о том, почему она идет на выборы. Итоги обещают подвести ближе к дате выборов, до конца августа. Кондратьев отметил, что по результатам прошлого конкурса самая активная семья ездила в столицу России, - таково было пожелание главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой.

«Это становится не просто голосованием. Таким образом формируется ответственность за свое будущее. Когда мы приходим на избирательные участки всей семьей, мы показываем детям пример того, что от их голоса зависит их будущее, будущее нашей республики, нашей страны», - заявил Кондратьев.

Начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ Эльвира Ахметова призналась, что всегда со своей семьей ходит на выборы.

«Даже когда мои дети были школьниками, у них не было права голоса, они ходили на избирательный участок с нами. И для нас это был праздник», - сказала она.

Андрей Кондратьев добавил, что всегда находятся пары, которые хотят заключить брак именно в день выборов и сразу после торжественной церемонии идут на избирательный участок.

В некоторых регионах, где также в ближайшем сентябре пройдут выборы глав и муниципальных депутатов, на голосование отводится три дня. Татарстан же не пошел по этому пути. Как сказал Кондратьев, у нас очень дисциплинированные избиратели, а нагрузка на членов участковых избирательных комиссий при трехдневном голосовании повышается кратно.

