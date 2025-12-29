На федеральных трассах Татарстана установили 7 км снегозадерживающих заборов

Для повышения безопасности в зимний период на федеральных автодорогах Татарстана введены специальные меры. Как сообщил замначальника «Волго-Вятскуправтодора» Азат Гатауллин, на 22 наиболее снегозаносимых участках уже установлено около 7 километров защитных заборов. Кроме того, на 56 километрах трасс планируется создать снегозадерживающие траншеи.

Подготовка к зимнему сезону проведена заблаговременно. Запасено 165 тысяч тонн противогололёдных материалов, из которых уже использовано около 32%. На дорогах в основном применяются песко-соляная смесь и чистая соль. Для круглосуточной уборки задействовано около 336 единиц спецтехники.

Состояние трасс контролируется с помощью метеостанций и видеонаблюдения. Дорожные службы в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме. Автомобилисты могут круглосуточно сообщать о проблемах по телефону диспетчерской службы: 8 (843) 273-54-08. Водителей призвали к особой внимательности при неблагоприятных погодных условиях.