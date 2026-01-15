На Горьковской железной дороге подвели итоги пассажирских перевозок за новогодние праздники

Республика
15 января 2026  14:51
Автор:
Владислав Косолапкин

За период с 26 декабря по 11 января Горьковская железная дорога (ГЖД) обеспечила перевозку около 1,7 миллиона пассажиров, что соответствует показателям прошлогодних новогодних каникул. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

Как отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский, в пик праздничных дней на наиболее популярных маршрутах назначались дополнительные поезда дальнего следования для удовлетворения высокого спроса.

Основные показатели перевозок:

Поезда дальнего следования: перевезено 533 тысячи человек (на 1% больше, чем годом ранее).

Пригородные поезда: услугами воспользовались свыше 1,1 миллиона пассажиров (уровень прошлого года сохранён).

Самые популярные направления:
Наибольший пассажиропоток традиционно был зафиксирован на маршрутах, связывающих Москву с крупными городами в зоне ответственности ГЖД: Нижним Новгородом (76 тыс. человек), Казанью (31,1 тыс.), Кировом (21,3 тыс.) и Ижевском (10,6 тыс.).

Также пользовались повышенным спросом поездки из Нижнего Новгорода в Киров (9 тыс. пассажиров) и путешествия в Санкт-Петербург из Нижнего Новгорода (8,3 тыс.), Кирова (6,2 тыс.) и Казани (3,8 тыс.).

