«Урок цифры» в феврале научит школьников анализу данных и созданию алгоритмов

news_top_970_100
Россия/Мир
12 февраля 2026  10:00

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» запускает новый тренажер «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому». Инициатор модуля — платформа «Авито». Занятия рассчитаны на учеников 1–11 классов и направлены на знакомство с IT-профессиями и технологиями рекомендательных систем.

В игровой форме школьники узнают, как данные превращаются в персонализированные подсказки, и попробуют создать собственную модель рекомендаций. Вместе с персонажами они проходят путь от сбора информации до тестирования гипотез.

Тренажер включает пять заданий. Каждое из них посвящено отдельной специальности: дата-инженер, дата-сайентист, бэкенд-разработчик, аналитик и специалист по A/B тестированию.

В комплект также входят видеоролик и методические рекомендации для учителей. За успешное прохождение урока ученики получают баллы, которые можно направить в благотворительные фонды — «Авито» переведет их в реальные пожертвования.

Для педагогов 12 февраля состоится вебинар, а 27 февраля пройдет открытый федеральный урок. Проект реализуется при поддержке Минцифры, Минпросвещения и АНО «Цифровая экономика».

news_right_column_240_400
Новости
Владислав Ларкин: Когда понимаешь, что ты не один, нет ничего невозможного!
Владислав Ларкин: Когда понимаешь, что ты не один, нет ничего невозможного!
Музей Банка России в Казани пополнился антикварными кошельками и памятными монетами
В республике планируют внедрить «самообследование» домов
В республике планируют внедрить «самообследование» домов
«Урок цифры» в феврале научит школьников анализу данных и созданию алгоритмов
В Казани скончался пассажир рейса Пекин - Москва, которому стало плохо в полете
Долги татарстанских застройщиков по проектному финансированию превысили 273 миллиарда
В Васильево планируют установить новую въездную стелу, проект уже готов
Сезон солнечных помех: жители РТ могут столкнуться с перебоями в телевещании