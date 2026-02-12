«Урок цифры» в феврале научит школьников анализу данных и созданию алгоритмов

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» запускает новый тренажер «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому». Инициатор модуля — платформа «Авито». Занятия рассчитаны на учеников 1–11 классов и направлены на знакомство с IT-профессиями и технологиями рекомендательных систем.

В игровой форме школьники узнают, как данные превращаются в персонализированные подсказки, и попробуют создать собственную модель рекомендаций. Вместе с персонажами они проходят путь от сбора информации до тестирования гипотез.

Тренажер включает пять заданий. Каждое из них посвящено отдельной специальности: дата-инженер, дата-сайентист, бэкенд-разработчик, аналитик и специалист по A/B тестированию.

В комплект также входят видеоролик и методические рекомендации для учителей. За успешное прохождение урока ученики получают баллы, которые можно направить в благотворительные фонды — «Авито» переведет их в реальные пожертвования.

Для педагогов 12 февраля состоится вебинар, а 27 февраля пройдет открытый федеральный урок. Проект реализуется при поддержке Минцифры, Минпросвещения и АНО «Цифровая экономика».