На Каме под Чистополем продолжаются поиски троих пропавших после крушения лодки

В Чистополе на реке Каме развернута масштабная поисково-спасательная операция после того, как накануне вечером затонула моторная лодка с пятью людьми на борту. На текущий момент спасателям удалось установить контакт с двумя женщинами, которые смогли самостоятельно добраться до берега, однако судьба троих их спутников остается неизвестной.

По данным Главного управления МЧС по Татарстану, сигнал о пропаже пяти взрослых, отправившихся на катании около полудня 11 октября и не вернувшихся, поступил на номер 112 поздно вечером, в 22:35. Ночью инспекторы ГИМС провели первое обследование акватории, однако найти следы лодки и людей не удалось.

Утром 12 октября к операции подключились спасатели Зонального поисково-спасательного отряда №3. Картина прояснилась после показаний двух спасшихся женщин, которые обратились к охраннику лодочной станции. По их словам, лодка затонула примерно в 200 метрах от берега в 20:00 предыдущего дня. Им удалось вплавь достичь одного из островов, а вот трое их спутников — двое мужчин и одна женщина — до берега не добрались.

В настоящее время к месту происшествия направлена оперативная группа Чистопольского пожарно-спасательного гарнизона для усиления поисков. Работы на акватории Камы продолжаются.