В Агрызском районе в результате лобового ДТП погибло три человека

Республика
11 октября 2025  19:32

В Агрызском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, повлекшее гибель трех человек. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen несанкционированно выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Валдай».

 Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции РТ

В результате удара жизнь потерял водитель иномарки, а также двое несовершеннолетних пассажиров — 12-ти и 17-ти лет, находившиеся в его салоне.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

