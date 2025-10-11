УНИКС справился с «Уралмашем»

news_top_970_100
Спорт
11 октября 2025  19:07
Автор:
Эдгар Витковский

УНИКС продлил победную серию, обыграв на домашнем паркете «Уралмаш» – 76:70 (23:11, 20:20, 11:22, 22:17). Самым результативным в составе казанцев стал Дишон Пьер, набравший 19 очков при четырёх подборах. Капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин завершил матч с шестью голевыми передачами, а Пэрис Ли реализовал шесть из семи штрафных бросков.

«Уралмаш» расположился на восьмой строчке таблицы с одной победой, а УНИКС и МБА-МАИ идут в чемпионате без осечек. 14 октября казанцы сыграют в Красноярске с «Енисеем».

news_right_column_240_400
Новости
КАМАЗ отобрал очки у лидера Первой лиги
В Агрызском районе в результате лобового ДТП погибло три человека
Казанская «Стрела-Ак Барс» бросит вызов московскому «Динамо» в финале чемпионата России
УНИКС справился с «Уралмашем»
Уроки мужества
В Казани двое молодых людей задержаны за сбыт наркотиков
Как оплатят больничные листы ветеранам СВО
В Новошешминском районе РТ в результате лобового столкновения погибли два человека