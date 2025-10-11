Казанская «Стрела-Ак Барс» бросит вызов московскому «Динамо» в финале чемпионата России

11 октября 2025  19:15

Решающий матч чемпионата России по регби, в котором сойдутся казанская «Стрела-Ак Барс» и московское «Динамо», состоится 12 октября на стадионе «Тулпар». Для казанского клуба этот финал станет вторым в его новейшей истории. В прошлом сезоне команда уже боролась за золото, в драматичном поединке уступив «Енисею-СТМ» с минимальным разрывом в одно очко (11:12) и довольствовавшись серебряными наградами.

Нынешний сезон-2025 может стать для «Стрелы-Ак Барс» поистине историческим. Команда уже завоевала Суперкубок и Кубок России, и теперь в шаге от того, чтобы оформить «золотой хет-трик». На пути к триумфу казанцам предстоит одолеть знакомого соперника: в регулярном чемпионате «Стрела-Ак Барс» уже дважды брала верх над московским «Динамо» — 38:36 в гостях и 32:22 дома.

Финальная игра начнется в 12:30 по местному времени.

