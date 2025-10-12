В Татарстане возрос интерес к индивидуальному домостроению

За первые месяцы 2025 года в Татарстане было построено более 16,4 тысячи частных домов. Их общая площадь превысила 2,2 миллиона квадратных метров.

Наибольшее количество новых домов — более 10 тысяч — появилось в сельской местности. Еще свыше 3 тысяч построено на территории садоводческих товариществ. С точки зрения архитектуры предпочтения татарстанцев очевидны: большинство домов — одноэтажные (10,5 тысячи). Двухэтажных построено около 5,5 тысячи, трехэтажных — менее пятисот.

Что касается материалов, безусловным лидером остается кирпич — из него возведено 8701 здание. Деревянные дома занимают второе место по популярности с результатом в 1788 построек.

Как отметила заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова, активное строительство демонстрирует растущий интерес к жизни за городом, чему способствует развитие инфраструктуры и социальных услуг в районах республики.