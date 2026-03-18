На КазаньФорум-2024 вручат премии женщинам за вклад в халяль-индустрию и благотворительность

news_top_970_100
Город
18 марта 2026  09:55

С 16 марта по 15 апреля открыт приём заявок на международные премии Halal Business Woman и Halal Charity Woman. Награждение пройдёт в рамках трека «Женский взгляд» деловой программы КазаньФорум-2026.

Премии имени принцессы Зубейды бинт Джафар ежегодно получают женщины-предприниматели и благотворительницы, которые развивают халяль-проекты и укрепляют связи России с исламским миром. Halal Business Woman присуждается за успехи в бизнесе и создание качественной халяль-продукции. Halal Charity Woman — за значительный вклад в благотворительность и социальные инициативы.

В прошлом году лауреатами стали представительницы России и Камеруна, среди участниц были также женщины из Индии, ОАЭ и Ганы.

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина отметила, что международное признание проектов демонстрирует сближение России с исламским миром через общие ценности.

news_right_column_240_400
Новости
