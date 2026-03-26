На Казанском авиазаводе сократили время стыковки крыла с фюзеляжем Ту-214

Директор Казанского авиационного завода имени Горбунова Зуфар Миргалимов сообщил об увеличении темпов сборки самолетов Ту-214. Если ранее соединение крыла с фюзеляжем занимало два месяца, то теперь этот этап планируют выполнять за 14 дней, а в перспективе выйти на целевой показатель в 12 дней.

Производственный план предприятия остается без изменений: завод должен выпускать 20 машин в год. Миргалимов выразил уверенность, что коллектив способен справиться с поставленной задачей.

Ранее на КАЗе прошла конференция поставщиков, посвященная выполнению производственной программы на 2026–2027 годы. Участники обсудили вопросы поставок комплектующих, поддержания летной годности авиатехники. Представители партнерских организаций также посетили цеха завода и ознакомились с процессом сборки.