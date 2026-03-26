На Казанском авиазаводе сократили время стыковки крыла с фюзеляжем Ту-214

news_top_970_100
Город
26 марта 2026  16:31

Директор Казанского авиационного завода имени Горбунова Зуфар Миргалимов сообщил об увеличении темпов сборки самолетов Ту-214. Если ранее соединение крыла с фюзеляжем занимало два месяца, то теперь этот этап планируют выполнять за 14 дней, а в перспективе выйти на целевой показатель в 12 дней.

Производственный план предприятия остается без изменений: завод должен выпускать 20 машин в год. Миргалимов выразил уверенность, что коллектив способен справиться с поставленной задачей.

Ранее на КАЗе прошла конференция поставщиков, посвященная выполнению производственной программы на 2026–2027 годы. Участники обсудили вопросы поставок комплектующих, поддержания летной годности авиатехники. Представители партнерских организаций также посетили цеха завода и ознакомились с процессом сборки.

news_right_column_240_400
Новости
