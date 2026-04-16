На Казанском вертолетном заводе дали старт региональному этапу состязаний «Лучший в деле»

16 апреля 2026  15:27

В Татарстане официально открылся региональный тур всероссийского чемпионата рабочих навыков «Лучший по профессии». Местом проведения избран Казанский вертолётный завод (КВЗ).

Состязания продлятся до 24 апреля. Участники демонстрируют мастерство в пяти категориях: обработка металла точением и фрезерованием, работа на станках с ЧПУ, сварочное дело, а также слесарно-сборочные операции. Всего за звание лучших борются более ста специалистов.

Площадку для чемпионата выбрали не случайно. Как отметил директор по персоналу КВЗ Николай Липатов, в прошлом году завод уже принимал всероссийские соревнования среди ветеранов СВО и получил высокие оценки за оснащённость. В этот раз предприятие делегировало 24 своих сотрудника, 19 из которых выступают в роли экспертов.

Организатором регионального этапа выступило Министерство труда, занятости и соцзащиты РТ. В чемпионате участвуют работники крупных промышленных гигантов: СИБУРа, «Аммония», Казанского авиационного завода и, конечно, самого КВЗ.

Победители отправятся защищать честь республики на федеральный уровень. В прошлом году татарстанские мастера уже брали призы на всероссийских этапах по слесарным компетенциям.

Руководитель учебного центра КВЗ Марина Финохина подчеркнула: подобные конкурсы помогают решать проблему кадрового голода. В республике сейчас делают ставку на раннюю профориентацию школьников — с декабря ученики 8–9 классов начали осваивать рабочие специальности прямо на производственных площадках.

Всероссийский турнир «Лучший по профессии» проводится с 2012 года, а в 2025-м вошёл в нацпроект «Кадры». Финалисты получают денежные премии.

