На Мамадышском тракте в Казани ввели сезонное ограничение скорости

В Казани на Мамадышском тракте введены сезонные ограничения скорости движения в связи с ухудшением погодных условий. На всем протяжении трассы максимально разрешенная скорость теперь составляет 60 км/ч, временные знаки, разрешавшие движение до 80 км/ч, демонтированы.

Как пояснили в городском комитете по транспорту, снижение скорости является плановой мерой, которая ежегодно вводится в осенне-зимний период. Ухудшение погодных условий повышает риск образования гололеда и снежных заносов, а также снижает видимость на дорогах.

Транспортные службы рекомендуют водителям проявлять повышенную бдительность, соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим в соответствии с фактическим состоянием дорожного покрытия и погодными условиями.