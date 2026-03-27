На полуострове Локомотив в Казани появится обновленная база для парусной школы

На совещании под руководством мэра Ильсура Метшина представили проекты реновации полуострова Локомотив в рамках концепции «Казань – город на воде». Инвестором выступил Казанский завод малотоннажной химии.

Планируется преобразить две территории: детскую парусную школу «Авиатор» и участок на пересечении улиц Альфреда Халикова и протопопа Аввакума. На месте существующей спортшколы возведут современную тренировочную базу с учебными классами, тренерскими, раздевалками, мастерской для ремонта инвентаря и эллингом для хранения яхт.

Территорию вокруг разделят на зоны для стоянки судов, отдыха с кемпингом во время соревнований и занятий спортом. Вход для учеников организуют с восточной стороны, вдоль фасада исторического «Прилуцкого молельного дома». Для безопасного выхода к воде на северной береговой линии обустроят спортивный слип.

На втором участке, расположенном от Волги до пересечения улиц, создадут парадную входную зону яхт-клуба. Здесь появится павильон «Капитания» с администрацией и федерацией судомодельного спорта, а также площадки для пляжного волейбола и воркаута. Проект будет реализован поэтапно за счет частных инвестиций.