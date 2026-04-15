На пороховом заводе в Казани при ЧП погиб мужчина, пострадали еще двое

15 апреля 2026  10:35

В результате происшествия на предприятии спасатели извлекли из-под завалов мужчину с травмами, несовместимыми с жизнью. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

Ранее в пресс-службе Раиса РТ пояснили, что возгорание носило техногенный характер, а хлопок и волна были вызваны штатным срабатыванием системы сброса давления, предусмотренной техникой безопасности.

Пострадали еще два человека. Женщина с ожогами и травмами находится в РКБ в тяжелом, но стабильном состоянии. Мужчина с различными повреждениями госпитализирован в Городскую клиническую больницу №7 — его состояние оценивается как средней тяжести.

На месте ЧП продолжаются работы по ликвидации последствий. Пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

