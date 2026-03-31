На промышленной площадке «Нижнекамскнефтехима» произошло возгорание

В Нижнекамске на объектах нефтехимического комплекса зафиксирован инцидент с возгоранием. Как сообщил мэр Нижнекамска, в настоящее время специалисты проводят мероприятия по локализации очага горения.

Для оперативного реагирования были задействованы все необходимые экстренные службы. Персонал предприятия, который не задействован в работах по ликвидации происшествия, был оперативно выведен в безопасную зону.

Специалисты аккредитованных лабораторий ведут непрерывный контроль за состоянием атмосферного воздуха. По данным мониторинга, угрозы для жителей города и рисков ухудшения экологической обстановки не выявлено.

Отмечается, что Раис РТ получил информацию о ситуации на предприятии.

UPD. Официальный телеграм-канал СИБУРа сообщает, что причиной возгорания на «Нижнекамскнефтехиме» является сбой в работе оборудования.