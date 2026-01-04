На регулирование численности бездомных животных в Зеленодольске направят 10 млн рублей

Власти Зеленодольского района Республики Татарстан объявили тендер на выполнение комплекса работ с безнадзорными животными. Общая стоимость контракта на 2026 год превышает 10 миллионов рублей.

В рамках контракта исполнитель должен будет проводить отлов, ветеринарное обслуживание, включая вакцинацию и стерилизацию, и содержание собак и кошек в приютах. Особое внимание уделяется поиску новых владельцев для животных. Обязательным условием является 10-дневный карантин для каждого отловленного питомца. Средства также предусмотрены на гуманную эвтаназию в исключительных случаях — при неизлечимых заболеваниях или тяжёлых травмах.

Согласно расчётам, контракт предполагает работу с более чем 2,6 тысячами животных. В предыдущие годы на аналогичные цели из бюджета выделялось в общей сложности 8,2 миллиона рублей.