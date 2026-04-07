На РВФ в Казани представят летающего курьера, ИИ-ассистента для инвесторов и электромобиль «Атом»

Выставка разместится во втором павильоне «Казань Экспо». Всего будет представлено более 190 стендов. Среди самых интересных новинок — информационная система Genome Expert от компании «Барс Груп». Она уже работает на базе Республиканской клинической больницы.

Подробнее об этом рассказал в ходе брифинга В Кабмине Татарстана, посвященном подготовке к юбилейному XX Российскому венчурному форуму, директор Ассоциации содействия цифровому развитию РТ Артем Сафин рассказал о выставочной экспозиции и дополнительных активностях мероприятия.

Пермский фонд развития предпринимательства привезет на форум множество проектов — от программного обеспечения для беспилотных авиационных систем до 3D-печати и робототехники. Один из самых зрелищных — летающий курьер для гражданской авиации.

На форуме традиционно пройдет ярмарка вакансий. Студенты старших курсов и молодые специалисты смогут узнать об актуальных предложениях в Татарстане. Будут работать инфостойки компаний-партнеров. Для работодателей, у которых нет физического стенда, предусмотрена «стена вакансий», где можно разместить свои объявления.

Также в программе — мастер-классы, химическая игра (турнир с использованием таблицы Менделеева) и спортивные события для неформального нетворкинга.

Хакатон «Гайка» и электромобиль «Атом»

С 16 по 29 марта прошел отбор участников хакатона «Гайка» с призовым фондом 400 тысяч рублей. Участники создавали игровых ботов и сразились в серии автоматических матчей. Финалист получит проживание в кампусе Иннополиса. Очный финал состоится на площадке форума.

Организаторы активно используют стартапы при проведении форума. Например, совместно с проектом «Стрелка» создали путеводитель по форуму. В нем можно найти знаковые достопримечательности Казани, отели и рестораны со скидками для участников, а также информацию об экскурсиях и технических визитах.

9 апреля в первый день работы форума откроется необычная студия для записи интервью — прямо в автомобиле «Атом». Это первый серийный электромобиль, созданный полуторами тысячами высококвалифицированных специалистов с опытом работы в IT-компаниях. Спикеры, организаторы и гости форума смогут дать интервью в неформальной обстановке. Ролики будут доступны на сайте по QR-коду.

Доступная цена для стартапов

Артем Сафин отметил, что даже стартапы, не прошедшие конкурсный отбор, могли принять участие на платной основе. Минимальный стенд стоил 59 тысяч рублей, что он считает доступной ценой.

Форум пройдет 8 - 10 апреля.