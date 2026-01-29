На трассе Казань - Оренбург в Татарстане сняли ограничения на движения после метели

Республика
29 января 2026  08:36

На федеральной автодороге Р-239 «Казань — Оренбург» частично восстановлено движение. По данным ГУ МЧС России по Республике Татарстан, с 7:00 утра сняты запреты для пассажирских автобусов и грузового транспорта.

Ограничения были введены ранее из-за сложных погодных условий — метели и снежных заносов. Перекрытым являлся участок трассы от села Алексеевское до развязки в районе села Кульшарипова.

Однако другие трассы еще остаются закрытыми для движения траснпорта, такие как трасса «Алексеевское — Альметьевск» и «Нижнекамск — Чистополь». 

