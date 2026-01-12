На трассе М-12 в Нижегородской области перекрыто движение в сторону Казани из-за аварии

На федеральной автомагистрали М-12 «Восток» в Нижегородской области временно прекращено движение в направлении Казани. Причиной стало дорожно-транспортное происшествие, случившееся на 446-м километре трассы.

Как сообщили в пресс-службе компании-оператора, перекрыт участок от развязки под Арзамасом до пересечения с дорогой у села Щедровка. Все машины, следующие в столицу Татарстана, вынуждены искать объездные пути.

Для удобства водителей организован специальный съезд на 442-м километре магистрали. Точные сроки устранения последствий аварии и открытия движения пока не называются. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.