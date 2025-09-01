На трассе М-12 в Татарстане открыли пять новых съездов

1 сентября 2025  11:03

оскомпания «Автодор» ввела в эксплуатацию пять новых съездов на ключевых километрах федеральной трассы М-12 «Восток», проходящей через территорию Татарстана. Инфраструктурные изменения затронули участки на 780-м, 804-м и 822-м километрах магистрали.

На 780-м км созданы дополнительные съезды на развязке с автодорогой Казань – Ульяновск – Камское Устье, что упростит доступ к одному из популярных курортов региона и оптимизирует транзитное движение в направлении Москвы. На 804-м км модернизирована развязка с дорогой Столбище – Атабаево, а на 822-м км — с федеральной трассой Казань – Оренбург.

Как отмечают в «Автодоре», нововведения значительно улучшат логистику в регионе, обеспечат удобный доступ к международному аэропорту Казани и перспективному курорту Лаишево. Проект реализован в рамках программы развития транспортной инфраструктуры национального значения.

