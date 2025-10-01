На трассе М-7 в Высокогорском районе в ДТП погиб годовалый ребенок

1 октября 2025  22:15

На 823-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» в Высокогорском районе Татарстана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 39-летняя женщина за рулем автомобиля Hyundai совершила столкновение с грузовым автомобилем Shacman, остановившимся на обочине из-за технической неисправности.

 Фото: прокуратура Татарстана

В результате аварии годовалая девочка, находившаяся в детском автокресле на пассажирском сидении, скончалась на месте происшествия. Несмотря на использование специального удерживающего устройства, сила удара оказалась смертельной для ребенка. Водитель автомобиля получила травмы и была госпитализирована.

На место происшествия выехал прокурор Высокогорского района Рим Сунгатуллин. Обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками ГАИ при контроле со стороны районной прокуратуры. 

