На трассе М-7 в Высокогорском районе в ДТП погиб годовалый ребенок

На 823-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» в Высокогорском районе Татарстана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 39-летняя женщина за рулем автомобиля Hyundai совершила столкновение с грузовым автомобилем Shacman, остановившимся на обочине из-за технической неисправности.

Фото: прокуратура Татарстана

В результате аварии годовалая девочка, находившаяся в детском автокресле на пассажирском сидении, скончалась на месте происшествия. Несмотря на использование специального удерживающего устройства, сила удара оказалась смертельной для ребенка. Водитель автомобиля получила травмы и была госпитализирована.

На место происшествия выехал прокурор Высокогорского района Рим Сунгатуллин. Обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками ГАИ при контроле со стороны районной прокуратуры.