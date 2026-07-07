На Волге в Татарстане гидроцикл насмерть сбил сапбордиста – возбуждено дело

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Республика
7 июля 2026  12:59

Трагедия на воде произошла 6 июля в акватории Волги у посёлка Октябрьский Зеленодольского района. 22-летняя девушка, не имевшая удостоверения на управление гидроциклом, во время маневрирования у берега наехала на троих отдыхающих на сапбордах. От удара все трое оказались за бортом. Двое мужчин смогли самостоятельно добраться до берега, а 35-летнего участника компании утянуло под воду – он погиб.

Следственные органы Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР возбудили уголовное дело по факту нарушения правил эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлёкшего смерть по неосторожности. Обстоятельства инцидента выясняются, расследование продолжается. Татарская транспортная прокуратура также проводит проверку.

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