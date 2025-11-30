На вывоз мусора в Казани в 2026 году направят 1,3 млрд рублей

В Казани определен бюджет на вывоз твердых коммунальных отходов в нескольких районах города на 2026 год. Согласно данным портала госзакупок, общая сумма контрактов превышает 1,3 миллиарда рублей.

Наибольший объем средств — 867,5 миллиона рублей — предусмотрен для обслуживания Приволжского и Советского районов. Подрядчику предстоит обеспечить транспортировку около 242 тысяч тонн отходов, включая крупногабаритные и раздельно собранные фракции.

Для других районов также выделены значительные суммы: 287 миллионов рублей на вывоз мусора в Кировском и Московском районах, и 148,6 миллиона рублей — для Авиастроительного района.

Контракты предусматривают строгий график работы: вывоз отходов разрешен с 7:00 до 22:00 в будни и с 9:00 в выходные дни. Ночные перевозки запрещены. В перечень услуг не входит транспортировка строительного мусора, опасных отходов и других материалов, не относящихся к твердым коммунальным отходам.

Работы будут выполняться в течение всего 2026 года — с 1 января по 31 декабря. Заказчиком выступает ООО «УК „ПЖКХ“».