Над Татарстаном 2 января силами ПВО сбиты два беспилотника

Республика
3 января 2026  00:33

В течение дня 2 января в воздушном пространстве Татарстана силами противовоздушной обороны были уничтожены два вражеских беспилотных летательных аппарата. Данные приведены в оперативной сводке Министерства обороны Российской Федерации.

Согласно сообщению ведомства, в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени российскими системами ПВО на разных направлениях было перехвачено и сбито 11 дронов самолётного типа. Одна из воздушных целей была нейтрализована над территорией Зеленодольского района, о чём ранее информировал глава муниципалитета Михаил Афанасьев.

В связи с угрозой воздушных атак в республике более 17 часов действовал режим «Беспилотная опасность». На это время были введены временные ограничения в работе аэропортов Казани и Нижнекамска. По последней информации, все ограничительные меры сняты, и воздушные гавани вернулись к нормальному режиму функционирования. 

