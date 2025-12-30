Налоговая напомнила жителям Татарстана о необходимости погасить долги до Нового года

30 декабря 2025  17:29

Замруководителя УФНС по Республике Татарстан Олеся Кузьмина в эфире телеканала «Эфир» обратилась к налогоплательщикам с напоминанием о своевременном погашении задолженностей. Это важно, так как наличие долгов может стать препятствием для получения мер социальной поддержки и региональных госуслуг.

Срок уплаты имущественных налогов в этом году истёк 1 декабря. Хотя 95% собственников уже выполнили обязательства, некоторые по-прежнему остаются должниками. Им налоговая служба направила более 1,5 млн электронных уведомлений, которые можно проверить в Личном кабинете на сайте ФНС или на портале Госуслуг. Там же отображаются текущие начисления, что помогает избежать роста пеней.

Информацию о задолженности также можно уточнить в отделениях МФЦ, ГИБДД, БТИ и на почте. В декабре для удобства граждан мобильные офисы налоговой работают в торговых центрах и других местах массового посещения.

Кузьмина подчеркнула, что долги взыскиваются принудительно: с блокировкой счетов и списанием средств. Обязанность по уплате налогов за несовершеннолетних лежит на родителях или опекунах. «Именно от вас зависит, чтобы дети с самого начала жизни формировали правильное правосознание», — отметила представитель ведомства.

