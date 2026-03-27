Названы победители регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»

27 марта 2026  13:22

В Казани на сцене нового здания театра имени Камала подвели итоги республиканского отбора VII сезона фестиваля детских и молодежных театральных коллективов. Лауреаты представят Татарстан на окружном этапе.

В этом году на конкурс поступило 150 заявок. Среди детских коллективов победу одержала казанская студия «Апуш» с татарским спектаклем «Однажды на ярмарке». В молодежной номинации лучшими признаны «Стройотрядовцы» — участники республиканского отделения движения Российских студенческих отрядов с постановкой «Все мы...».

На церемонии награждения замминистра культуры РТ Юлия Адгамова отметила, что фестиваль проводится уже седьмой год, и важны те смыслы, которые участники доносят через свои работы. Фестиваль «Театральное Приволжье» проходит под патронажем полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

В доме Ушковой в Казани приступят к противоаварийным работам
В аэропорту Казани объяснили причины задержек рейсов утром 27 марта
Крепкий тыл и личная стойкость: министр юстиции РТ поддержал семьи героев
МВД предупредило об ответственности за участие в несогласованных акциях
Ушел из жизни Валериан Гаранин - один из создателей Красной книги Татарстана
В Татарстане пройдет прямой эфир об инфекционных болезнях животных и птиц
В Татарстане к Курбан-байраму организуют 61 площадку для забоя животных