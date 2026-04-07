«Нефтехимик» объявил об уходе капитана

7 апреля 2026  11:28
Эдгар Витковский

«Нефтехимик» не стал продлевать контракт с капитаном Александром Дергачёвым – нижнекамский клуб объявил об уходе 29-летнего форварда на официальном сайте.

Примечательно, что срок действия контракта с нападающим истекал 31 мая 2026 года. Дергачёв присоединился к «Нефтехимику» перед сезоном 2023/24, моментально получив статус капитана команды. За три сезона он отыграл 130 матчей и набрал 59 (24+35) очков при показателе полезности «-23». Суммарно на счету нападающего 471 матч и 134 (60+74) набранных очка в КХЛ.

